Verstappen nel motore Rivuole subito il trono | Va meglio del previsto

Max Verstappen torna in pista e si prepara a riprendersi il suo posto in cima alla classifica. Dopo aver subito una battuta d’arresto, il pilota afferma che le cose stanno andando meglio del previsto e manifesta la volontà di risalire. Nonostante le recenti vicende, il suo obiettivo resta quello di conquistare nuovamente il titolo. Alla fine, la sua presenza rimane centrale nel campionato di Formula 1.

E alla fine sempre da lui si torna. Perché è vero, l’albo d’oro della F1 dice che Max Verstappen è stato spodestato. È vero, intendiamoci: non è più lui il campione in carica, avrà il numero 3 e non il numero 1. Eppure, la Star è olandese. Premessa. Super Max dice di non sentirsi il favorito: "Penso che per essere davanti avremmo bisogno di trovare un po’ di velocità in più, ma è una cosa che ho messo in preventivo e in merito ai test onestamente non avrei potuto sperare che andassero meglio. Sarà fantastico tornare in pista e iniziare la stagione, è stata una lunga preparazione ed è emozionante finalmente tornare a correre. Nei test del Bahrain, vedere l’auto con la nostra unità di potenza fatta in casa percorrere così tanti giri è stato davvero impressionante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

