Zattini | L' ' ospite indesiderato' ? Va meglio del previsto Il successore? Inclusivo e poco ideologico
A inizio 2025, ForlìToday presenta un bilancio sull’andamento della città e dell’amministrazione comunale, con l’intervista al sindaco Gian Luca Zattini. Tra i temi affrontati, il miglioramento nella gestione delle sfide sociali e le prospettive per il futuro, evidenziando un approccio inclusivo e pragmatico. Un quadro chiaro e sobrio della situazione attuale di Forlì, con uno sguardo ai passi avanti e alle sfide ancora da affrontare.
In occasione dell'inizio del nuovo anno, ForlìToday traccia un bilancio del 2025 della città di Forlì e dell'attività amministrativa in Comune, con le parole del sindaco Gian Luca Zattini.Leggi l'intervista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
