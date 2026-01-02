Zattini | L' ' ospite indesiderato' ? Va meglio del previsto Il successore? Inclusivo e poco ideologico

Da forlitoday.it 2 gen 2026

A inizio 2025, ForlìToday presenta un bilancio sull’andamento della città e dell’amministrazione comunale, con l’intervista al sindaco Gian Luca Zattini. Tra i temi affrontati, il miglioramento nella gestione delle sfide sociali e le prospettive per il futuro, evidenziando un approccio inclusivo e pragmatico. Un quadro chiaro e sobrio della situazione attuale di Forlì, con uno sguardo ai passi avanti e alle sfide ancora da affrontare.

