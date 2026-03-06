Nella settimana del derby tra Milan e Inter, l'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia ha commentato il clima che si respira in vista della partita, citando le parole di Leao per descrivere l’atmosfera. Ranocchia ha sottolineato che il confronto si presenta come una sfida decisiva, usando l’espressione “vita o morte”. La partita è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

Fra 3 giorni Milan e Inter si affronteranno per il 246° derby della Madonnina. Una sfida carica di tensione, una gara che vale molto di più dei tre punti: in ballo ci sono l'onore e la supremazia cittadina. I riflettori di San Siro sono pronti ad accendersi su un match che promette spettacolo. Nella settimana del derby sta parlando chiunque, da Kakà e Ricci a Salvini e Berti. Nella giornata di oggi si è espresso anche un noto rappresentate del mondo nerazzurro: Andrea Ranocchia. L'ex difensore ha dato la sua lettura di Milan-Inter sulle pagine della 'Repubblica'. Di seguito, un estratto della sua intervista "Se dovesse vincere l'Inter il derby sarà decisivo, altrimenti non credo.

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Inter, Ranocchia carica l’ambiente: “Vita o morte? Leao ha descritto molto bene il derby”

