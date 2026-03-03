Ranocchia | Derby decisivo Come lo si vive l’ha descritto bene Leao

Durante l'inaugurazione di un campo organizzata dal programma FC FUTURES in collaborazione con la Lega Serie A ed Electronic Arts, l’ex difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha commentato l’imminente Derby contro il Milan, definendolo un match decisivo. Ranocchia ha anche citato le parole di Leao, che ha descritto bene come si vive questa partita. La sfida tra le due squadre è al centro dell’attenzione in vista delle prossime giornate di campionato.

Ranocchia. L’ex difensore dell’ Inter, Andrea Ranocchia, ha commentato a margine dell’inaugurazione di un campo nell’ambito del programma FC FUTURES, in collaborazione con la Lega Serie A ed Electronic Arts, la situazione dell’ Inter in campionato e l’importanza imminente del Derby contro il Milan. “ Derby decisivo per lo scudetto? Se dovesse vincere l’Inter, probabilmente sì. Nell’altro caso no, ma l’Inter ha un grande vantaggio, ci sono sempre meno partite, non ha più la Champions “, ha spiegato l’ex nerazzurro. Secondo Ranocchia, l’eliminazione dalla Champions non avrà un peso specifico: “ L’eliminazione dalla Champions non credo che lascerà strascichi, la squadra è solida, forte, l’organico è ampio e importante, ci sono giocatori forti e un allenatore che ha stupito tanti ma non me “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

