Squadre in campo collette per i feriti E anche il Milan fa il tifo per Kean

Le squadre sono in campo e le collettive si mobilitano per i feriti. Anche il Milan esprime il suo sostegno a Kean, dimostrando solidarietà e vicinanza. Gli atleti dell’Enotria 1908, oggi, scendono in campo per supportare il loro compagno, evidenziando l’importanza della solidarietà nel mondo dello sport. Un gesto che unisce e rafforza il senso di comunità tra i giocatori e i tifosi.

"I ragazzi dell’Enotria 1908 oggi scenderanno in campo per essere vicini al loro compagno di squadra Kean". Vicinanza concreta della società calcistica Enotria in un momento difficile per il giovane calciatore Kean e per la sua famiglia. I compagni di squadra indosseranno una maglia, sotto la divisa, a lui dedicata, affinché non sia solo in quel letto di ospedale a lottare contro le ustioni dell’inferno di Crans-Montana. A inizio settimana, alla richiesta del Comitato Regionale della Figc di sospensione o meno della partita, Giovanni Stringhini, amministratore delegato di Enotria, ha valutato la situazione ponderando ogni passo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Squadre in campo, collette per i feriti. E anche il Milan fa il tifo per Kean Leggi anche: Anche Reggio fa il tifo per Sinner. Il Lego Jannik e l’incontro con Liga Leggi anche: Il tifo per il Milan e la conversione all'Inter dopo l'incontro con Bonny, anche il calcio... La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Squadre in campo, collette per i feriti. E anche il Milan fa il tifo per Kean. Squadre in campo, collette per i feriti. E anche il Milan fa il tifo per Kean - "I ragazzi dell’Enotria 1908 oggi scenderanno in campo per essere vicini al loro compagno di squadra Kean". msn.com

Squadre in campo per i secondi 45' - facebook.com facebook

| Squadre in campo a San Siro. Tutto pronto per l'inizio del match!!! Forza Ragazzi!!! #MilanGenoa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.