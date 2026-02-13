Inter Juve il tifo nerazzurro si mobilita | Domani sera serve una cornice devastante Il piano per il Derby d’Italia

Il tifo nerazzurro si prepara con entusiasmo per il Derby d’Italia, nonostante le recenti polemiche giudiziarie che coinvolgono le squadre. La passione si fa sentire forte, e i tifosi stanno organizzando una coreografia spettacolare per sostenere l’Inter domani sera nel match contro la Juventus. Migliaia di supporter hanno già acquistato i biglietti e si stanno coordinando sui social per creare un’atmosfera infuocata allo stadio.

Inter Juve, la mobilitazione del tifo nerazzurro per il big match nonostante le pesanti vicende giudiziarie. Tutti gli ultimi aggiornamenti. La vigilia del Derby d’Italia si accende in un clima surreale, sospeso tra la passione sportiva più viscerale e le inquietanti cronache che hanno travolto il cuore pulsante del tifo nerazzurro. Mentre la squadra di Chivu prepara gli ultimi dettagli tattici per affrontare la Juventus, la Curva Nord finisce nuovamente sotto i riflettori, e non solo per il supporto alla maglia. Le recenti vicende giudiziarie hanno scoperchiato uno scenario allarmante fatto di affari loschi, violenza e criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo è stato lanciato contro il portiere nerazzurro Audero.

Juve-Inter 4-3: la curva Sud bianconera canta Più bella cosa di Eros

Argomenti discussi: Juve sono pentito ma tifo Inter e Galatasaray. Volevo litigare ferocemente con Chiellini, ma lui...; Felipe Melo: Tifo Inter e Galatasaray, pentito di aver lasciato la Juve. Occhio ai due Thuram; Trasferte bloccate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. Nel derby con il Milan e contro la Juve a San Siro la curva Nord ci sarà. Ma allora chi è l’uomo che ha lanciato il petardo ad Audero?; Thuram: Spalletti è stato uno dei primi. Inter-Juve, la bugia sul papà e la risata….

La differenza tra Inter e Juve secondo TAGRICKMANCIO Come finirà #InterJuve 4-3-2-1 powered by SisalTipster, tutti i lunedì di #SerieAEnilive su #DAZN x.com

