Verso l' 8 marzo Logiacco | L' occupazionale delle donne in Calabria registra ulteriori record negativi

A pochi giorni dalla festa della donna, i dati sul lavoro femminile in Calabria mostrano un peggioramento rispetto agli anni passati, con un aumento delle persone inattive e una diminuzione delle occupate. Secondo un esperto locale, questa situazione impedisce lo sviluppo economico e il progresso sociale della regione. Le statistiche evidenziano un trend negativo nel settore occupazionale femminile, che si riflette sui numeri complessivi dell’occupazione regionale.

La riflessione della segretaria della Cgil Calabria: "Non può esserci sviluppo per la Calabria senza pieno riconoscimento del lavoro delle donne e politiche di genere adeguate" "Non può esserci sviluppo, crescita economica né futuro per la Calabria e il Paese senza il pieno riconoscimento del lavoro delle donne e politiche capaci di rimuovere le disuguaglianze, a partire da quelle di genere". Lo afferma la segretaria Cgil Calabria Celeste Logiacco che a pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna lancia una riflessione su quanto questa sia fortemente penalizzata. "La condizione occupazionale delle donne in Italia, già drammatica sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, registra ulteriori record negativi in Calabria - denuncia Logiacco -.

8 marzo, a Cesena un mese di eventi per combattere violenza e stereotipi: arriva il "Marzo delle donne"

