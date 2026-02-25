8 marzo a Cesena un mese di eventi per combattere violenza e stereotipi | arriva il Marzo delle donne

Cinema, teatro, poesia e camminate letterarie scandiranno il calendario di appuntamenti in programma. Simbolo di questa edizione, i manifesti realizzati dagli studenti dell'istituto Versari-Macrelli A pochi giorni dall'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, a Cesena si scaldano i motori per il “marzo delle donne”, la rassegna di eventi che per tutto il mese accompagnerà la città con 40 eventi, tra proiezioni cinematografiche, mostre, incontri letterari, laboratori di danza, musica e passeggiate. Il focus, anche quest'anno, sarà dedicato all'universo femminile nel suo complesso: si parlerà di violenza e stereotipi di genere, di diritti, e della loro repressione, di corpi, cicli mestruali e identità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

