Nella serata di mercoledì 4 marzo 2026, i dati sulla Total Audience televisiva mostrano un andamento vario con alcuni programmi che mantengono il pubblico abituale e altri che registrano aumenti significativi. Uomini e Donne ha registrato un incremento di circa 96.000 spettatori rispetto alla precedente rilevazione. La serata ha evidenziato una distribuzione equilibrata degli ascolti tra i vari spettacoli trasmessi.

Nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, la Total Audience mostra una serata televisiva molto equilibrata, con alcuni programmi che confermano il loro pubblico fedele e altri che registrano incrementi interessanti. Su Rai1, Il mio nome è Riccardo Cocciante ha ottenuto 1.857.000 spettatori pari al 10,45% di share. Su Canale5, Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 ha conquistato 1.998.000 spettatori con il 13,34% di share. Su Rai2, dopo la presentazione che aveva raccolto 2.240.000 spettatori (10,68%), Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto 2.341.000 spettatori con uno share del 16,81%, confermandosi il programma più seguito della serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 4 Marzo 2026. Uomini e Donne registra un aumento +96K

