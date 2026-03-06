Verso il derby Allegri prova l’undici titolare | dubbi su Bartesaghi In attacco…

In vista del derby di Milano tra Milan e Inter, l'allenatore Allegri sta valutando la formazione titolare, concentrandosi soprattutto sulla linea offensiva. Tra i nomi in lizza, ci sono alcuni giocatori che potrebbero partire dall'inizio, mentre rimangono dubbi su Bartesaghi, il cui ruolo resta incerto. La partita si avvicina e le scelte definitive sono ancora in fase di definizione.

In vista del derby di Milano contro l'Inter, Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, nella giornata di ieri a Milanello ha fatto svolgere ai suoi ragazzi alcune prove tattiche. Come riferito dal Corriere dello Sport, l'unico dubbio del tecnico livornese è legato al giovane Bartesaghi. Anche ieri, il giovane classe 2005 rossonero si è allenato a parte a causa del risentimento al flessore subito contro la Cremonese. Se oggi la seduta continuerà ad essere personalizzata, Bartesaghi dovrà rinunciare al derby: al suo posto, sulla sinistra, ci sarà Pervis Estupinan. In difesa, invece, alcune scelte sono obbligatorie. Con l'assenza di Gabbia causa operazione all'inguine, il trio difensivo sarà formato da Tomori, De Winter e Pavlovic.