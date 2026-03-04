Verso il derby Allegri studia le sue mosse | Bartesaghi in dubbio pronto Estupinan

Il Milan si prepara per il derby di domenica contro l'Inter, con l'allenatore che valuta diverse opzioni in vista della partita. Bartesaghi è in dubbio a causa di un problema fisico, mentre Estupinan si sta allenando con il resto della squadra ed è pronto a essere schierato. La squadra prosegue la preparazione sul campo in vista dell'importante confronto.

Continua la preparazione del Milan in vista della grande sfida di domenica. Alle ore 20:45 i rossoneri di Allegri Sis conterranno contro i nerazzurri di Chivu in uno spumeggiante derby della Madonnina. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, Massimiliano Allegri valuterà nei prossimi gironi le condizioni fisiche di Davide Bartesaghi, riuscendo a capire se potrà essere o meno titolare nella stracittadina. Il giovane, cresciuto nel settore giovanile rossonero, tra la giornata di oggi e quella di domani effettuerà un test per vedere se potrà scendere in campo. In caso di forfait, al suo posto andrebbe Pervis Estupiñán. Guardando il resto della formazione rossonera, al posto di Gabbia, operato ieri a causa di un ernia inguinale, dovrebbe scendere in campo Koni De Winter con i solito Pavlovic e Tomori.