Milan-Inter Allegri prova l’undici titolare | dubbi su Bartesaghi In attacco…

In vista del prossimo derby di Milano, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, sta testando la formazione che scenderà in campo contro l’Inter. Durante gli allenamenti, Allegri ha provato diverse combinazioni e ha deciso di concentrarsi sull’undici titolare, anche se persistono alcuni dubbi riguardo alla presenza di Bartesaghi in attacco. La squadra si prepara a sfidare i rivali di sempre.

In vista del derby di Milano contro l'Inter, Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, nella giornata di ieri a Milanello ha fatto svolgere ai suoi ragazzi alcune prove tattiche. Come riferito dal Corriere dello Sport, l'unico dubbio del tecnico livornese è legato al giovane Bartesaghi. Anche ieri, il giovane classe 2005 rossonero si è allenato a parte a causa del risentimento al flessore subito contro la Cremonese. Se oggi la seduta continuerà ad essere personalizzata, Bartesaghi dovrà rinunciare al derby: al suo posto, sulla sinistra, ci sarà Pervis Estupinan. In difesa, invece, alcune scelte sono obbligatorie. Con l'assenza di Gabbia causa operazione all'inguine, il trio difensivo sarà formato da Tomori, De Winter e Pavlovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

