Verona ospita la diretta apertura Paralimpiadi in Arena

Verona si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, che sarà trasmessa in diretta dall’Arena. L’evento durerà tre giorni e coinvolgerà atleti e partecipanti provenienti da tutto il mondo. La città si organizza per ospitare questa manifestazione dedicata allo sport inclusivo, con un programma che coinvolge diverse iniziative e momenti di spettacolo.

Verona si prepara ad accogliere il mondo dello sport inclusivo con un programma di tre giorni che porterà la diretta della cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi in Arena. Il cuore pulsante dell'evento sarà Casa Verona, trasformato in un hub culturale dove cittadini e appassionati seguiranno insieme l'avvio dei Giochi Milano Cortina 2026. L'iniziativa non è solo uno spettacolo, ma una dichiarazione di intenti sulla disabilità come motore di cambiamento sociale. L'appuntamento inizia venerdì sera alle ore 20:00, quando gli spazi dell'ex Arsenale diventeranno il punto di ritrovo per vivere collettivamente il momento inaugurale. La visione non sarà passiva: musica, immagini e racconti accompagneranno il pubblico in un viaggio emotivo che richiama i valori fondanti del movimento paralimpico.