LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 Cerimonia d’apertura in DIRETTA | show all’Arena di Verona ma quanti boicottaggi

Oggi all’Arena di Verona si svolge la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026. La diretta coinvolge l’intera manifestazione, con uno spettacolo che vede la partecipazione di atleti, artisti e ospiti. Sono presenti numerosi spettatori e rappresentanti di diversi paesi. La cerimonia è trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali in programma all'Arena di Verona. Tutto pronto per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che prenderanno ufficialmente il via questa sera, venerdì 6 marzo, con il grande evento inaugurale ospitato nella suggestiva Arena di Verona. Lo storico anfiteatro scaligero, trasformato per l'occasione nella Verona Olympic Arena, farà da palcoscenico a uno spettacolo che segnerà l'inizio della quindicesima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali, destinata a proseguire fino al 15 marzo tra Cortina, Val di Fiemme e gli altri siti di gara.