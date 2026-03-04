Fiamma paralimpica a Verona | aggiornate le modifiche alla viabilità per il 6 marzo

Venerdì 6 marzo, a Verona, si terrà il passaggio della Fiamma Paralimpica, che interesserà alcune vie della città. La cerimonia partirà da via Del Fante e si concluderà in piazza San Zeno. Per l’occasione, sono state apportate modifiche temporanee alla viabilità, che resteranno in vigore durante l’evento. La zona sarà interessata da cambiamenti nella circolazione veicolare e pedonale.

Su richiesta della questura, il Comune ha adottato specifici provvedimenti per garantire lo svolgersi in sicurezza dell'evento Venerdì 6 marzo la Fiamma Paralimpica attraverserà una parte delle vie di Verona, partendo da via Del Fante per arrivare in piazza San Zeno. Per garantire la sicurezza della manifestazione e il regolare svolgimento degli eventi collegati, su richiesta della questura di Verona, il Comune scaligero ha adottato specifici provvedimenti viabilistici. In particolare, dalle ore 15.30 alle ore 18 di venerdì 6 marzo sarà istituito il divieto di transito, ad eccezione dei mezzi autorizzati dall'organizzazione, lungo l'intero tracciato interessato dal passaggio della Fiamma.