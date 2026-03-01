Morte di Domenico il chirurgo definì il cuore perfettamente prelevato e integro La mamma | Sconcertata

Domenico, un bambino di sette giorni, è morto dopo un intervento al cuore durante il quale il chirurgo ha descritto l’organo come “perfettamente prelevato e integro”. La madre si è detta sconvolta dall’accaduto, mentre la relazione di 295 pagine degli ispettori regionali ha confermato le dichiarazioni del medico riguardo allo stato dell’organo al momento del prelievo.