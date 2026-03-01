Morte di Domenico il chirurgo definì il cuore perfettamente prelevato e integro La mamma | Sconcertata
Domenico, un bambino di sette giorni, è morto dopo un intervento al cuore durante il quale il chirurgo ha descritto l’organo come “perfettamente prelevato e integro”. La madre si è detta sconvolta dall’accaduto, mentre la relazione di 295 pagine degli ispettori regionali ha confermato le dichiarazioni del medico riguardo allo stato dell’organo al momento del prelievo.
Il chirurgo che operò al cuore il piccolo Domenico 7 giorni dopo definì l'organo "perfettamente prelevato e integro", come emerge dalla relazione di 295 pagine degli ispettori della Regione. La mamma del bimbo: "Sono sconcertata. Si faccia chiarezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
