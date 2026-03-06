Verissimo | gli ospiti di sabato 7 e domenica 8 marzo

Sabato 7 e domenica 8 marzo, su Canale 5, andrà in onda un nuovo weekend di ‘Verissimo’ condotto da Silvia Toffanin. Durante le puntate verranno intervistati vari volti noti della televisione che parleranno di progetti futuri, grandi amori e novità. Il programma presenterà anche momenti musicali e ospiti che racconteranno le loro esperienze personali e professionali.

Progetti futuri, grandi amori, tante novità e molta musica per il finesettimana di Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ancora una volta ad aprire le porte del salotto di ‘Verissimo’ per ospitare i volti noti della tv e le loro storie: ecco chi ci sarà e cosa vedremo. Gli ospiti di sabato 7 marzo La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30. In studio ci saranno Paolo Del Debbio, attualmente in tv su Rete 4 con i programmi ‘Diritto e rovescio’, e ‘4 di sera’ e Michele Bravi, reduce dalla sua partecipazione al 76esimo Festival di Sanremo, che porterà a ‘Verissimo’ la sua musica e la sua eleganza. L’attrice Manuela Arcuri sarà protagonista di un’intensa intervista in cui racconterà la nuova fase della sua vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

