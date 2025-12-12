‘Verissimo’ | gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 dicembre

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, ‘Verissimo’ porta a Milano ospiti speciali per condividere storie di vita, arte e danza. Tra emozioni, ricordi e rinascite, il programma si presenta come un viaggio tra esperienze intense e momenti di riflessione, offrendo al pubblico un’occasione unica di ascolto e coinvolgimento.

Milano, 12 dicembre 2025 – Tanto spazio per l’arte e per la danza, storie di vita vissute intensamente e anche racconti di dolori e di gioie ritrovate: tutto questo è ‘Verissimo’. Ecco chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin di sabato 13 e domenica 14 dicembre. Gli ospiti di sabato 13 dicembre. La puntata di sabato 13 dicembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Ambra Orfei per la prima volta dopo la scomparsa del marito. Umberto Tozzi, una delle voci più riconoscibili d’Italia, e Garrison – il coreografo da poco in scena con lo spettacolo ‘Garrison Christmas Show’ – saranno protagonisti di due interviste che celebrano le rispettive carriere. Quotidiano.net ‘Verissimo’: gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 dicembre - Silvia Toffanin accoglierà in studio Ambra Orfei per la prima volta dopo la scomparsa del marito. quotidiano.net Anticipazioni Verissimo, puntata oggi sabato 13 settembre 2025/ Ospiti: Samira Lui ad Antonia Salzano Acutis - Anticipazioni Verissimo, puntata oggi sabato 13 settembre 2025: svelati tutti gli ospiti da Samira Lui ad Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis Anticipazioni Verissimo, puntata di oggi sabato 14 ... ilsussidiario.net Verissimo, da Achille Costacurta a Paola Caruso: gli ospiti di oggi (Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 7 dicembre, con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin accoglierà la divina Federica Pellegrini, la vita da mamma e le mille sfuma - facebook.com facebook Achille Costacurta, ospite di Silvia Toffanin a #Verissimo, ha ripercorso la sua storia personale, un cammino segnato da cadute dolorose ma anche da una lenta e profonda rinascita. x.com © Quotidiano.net - ‘Verissimo’: gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 dicembre