‘Verissimo’ | gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 gennaio

Storie complicate e grandi dolori ma anche ricorrenze felici e prossimi appuntamenti al cinema e in tv. Ecco cosa (e soprattutto chi) vedremo a ‘Verissimo’ in questo weekend. Gli ospiti di sabato 10 gennaio . La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. In studio ci sarà Mariana Rodriguez, da poco comparsa in ‘Buen Camino’ il nuovo film di Checco Zalone. L’attrice e modella venezuelana interpreta la compagna del protagonista. Giuseppe Giofrè, nel giorno del suo compleanno, sarà accompagnato in studio dalla mamma Rossella mentre Mario Lenti – direttamente da ‘Uomini e Donne’ – racconterà del suo sentimento per Gemma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

