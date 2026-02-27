Verissimo | gli ospiti del 28 febbraio e dell’1 marzo

Questo weekend su Canale 5, sabato 28 febbraio alle 16.30, va in onda una puntata di “Verissimo” dedicata alle emozioni di Gianmarco Tamberi e di sua moglie Chiara, che condividono il momento dell’arrivo della loro figlia, Camilla. La trasmissione si concentra sui racconti degli ospiti, offrendo uno sguardo diretto sulle loro esperienze più intime.

Questo weekend su Canale 5. Sabato 28 febbraio alle 16.30 A “Verissimo” spazio alle emozioni del campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e di sua moglie Chiara, che raccontano l’arrivo nella loro vita della piccola Camilla. Silvia Toffanin intervisterà Lisa Vittozzi, storica protagonista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, prima atleta italiana a vincere l’oro nell’inseguimento di biathlon e l’argento nella staffetta mista. In studio anche volti noti del mondo dello spettacolo e dei reality: Chiara Iezzi, Taylor Mega e la coppia uscita recentemente da “Uomini e Donne”, Agnese e Roberto, pronti a giurarsi amore eterno. Infine, spazio al dramma personale di Viktoryia Ramanenka, mamma di Leonardo, il 15enne di Senigallia vittima di bullismo che si è tolto la vita, alla ricerca di verità e giustizia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

