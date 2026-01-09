verissimo gli ospiti del 10 e 11 gennaio 2026

Nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026, Verissimo ospiterà un evento speciale. Domenica si celebrano i quarant’anni di carriera di Claudia Gerini, che recentemente ha annunciato il suo prossimo film, Prendiamoci una pausa. Un’occasione per conoscere meglio il percorso professionale e personale dell’attrice, offrendo ai telespettatori uno sguardo autentico sulla sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

In onda nel weekend . Domenica a Verissimo si celebrano i quarant’anni di carriera e il percorso personale di Claudia Gerini, prossimamente nelle sale con il film Prendiamoci una pausa. In occasione del suo compleanno, sarà in studio anche il ballerino e coreografo di fama internazionale Giuseppe Giofré, accompagnato dalla madre Rossella. Tra gli altri ospiti, Mariana Rodriguez, modella e attrice venezuelana, racconterà la sua esperienza come fidanzata di Checco Zalone nel nuovo film Buen Camino. Spazio anche a momenti di forte impatto emotivo: Raffaella Fico parlerà del periodo difficile che sta attraversando, mentre da Uomini e Donne arriverà Mario Lenti, il cavaliere che ha risvegliato il cuore di Gemma. 🔗 Leggi su 361magazine.com

