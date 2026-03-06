Vergogna Mi hanno augurato di morire | lo sfogo di BigMama dopo il ritorno da Dubai

BigMama, influencer italiana, ha condiviso sui social il suo sfogo dopo il rientro in Italia, avvenuto ieri, da Dubai. La cantante ha riferito di aver ricevuto insulti e minacce, tra cui un commento che le augurava di morire, dopo aver raccontato la sua esperienza di blocco nella città durante l’attacco iraniano. La vicenda ha coinvolto anche la sua ragazza, con cui era rimasta bloccata.

La cantante ritorna sui social per fare chiarezza su alcune notizie circolate durante i giorni drammatici vissuti a Dubai e per rispondere agli haters Dopo la fine dell'incubo vissuto a Dubai, dove era rimasta bloccata insieme alla sua ragazza dopo l'attacco iraniano, terminato ieri con il rientro in Italia BigMama torna a parlare sui social per chiarire alcune narrazioni fatte in merito alla drammatica vicenda vissuta. Narrazioni che lei reputa delle “fake news”. “Io e la mia ragazza - scrive BigMama - siamo rientrate a casa da Dubai, con la stessa compagnia aerea del viaggio originale. Dopo giorni di chiamate e di attesa in aeroporto siamo riuscite, con altri italiani incontrati in hotel, a cambiare il nostro biglietto del 28 Febbraio con un biglietto di un aereo partito ieri mattina 5 Marzo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

