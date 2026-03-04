BigMama ancora bloccata a Dubai la paura è tanta | il nuovo sfogo dopo le lacrime disperate

BigMama si trova ancora a Dubai, dove resta bloccata senza poter tornare in Italia. La cantante aveva già fatto un appello disperato tra le lacrime, ma la sua condizione non è cambiata. La sua permanenza nella città degli Emirati continua a preoccupare i suoi fan, che attendono aggiornamenti sulla situazione. La cantante non ha ancora ricevuto una soluzione definitiva per il suo rientro.

Dopo il primo appello lanciato tra le lacrime, la situazione per BigMama non si è ancora risolta. La cantante, rimasta negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura degli spazi aerei seguita agli attacchi tra Israele, Stati Uniti e Iran, continua a vivere giorni di forte tensione lontana dall’Italia. Il suo messaggio di aiuto, condiviso nei giorni scorsi, aveva fatto rapidamente il giro dei social, accendendo i riflettori sulla sorte di tanti connazionali bloccati nell’area. Nuovo sfogo di BigMama: è ancora bloccata a Dubai. Marianna Mammone, questo il suo vero nome, si trovava alle Maldive per una vacanza. Al momento del rientro, però, il volo è stato deviato verso una zona desertica nei pressi di Dubai e da allora non è più riuscita a lasciare la città. 🔗 Leggi su Donnapop.it

