Una disputa tra Roberto Vannacci e la rapper BigMama si è accesa dopo il rientro dell’artista in Italia, rimasta bloccata a Dubai per alcuni giorni a causa della chiusura dell’aeroporto e delle tensioni nell’area. Le due figure hanno scambiato parole dure, alimentando un confronto pubblico che ha attirato l’attenzione dei media. La vicenda si è sviluppata rapidamente, coinvolgendo commenti e reazioni sui social network.

È nata una polemica tra Roberto Vannacci e la rapper BigMama dopo il ritorno in Italia dell’artista, rimasta bloccata per alcuni giorni a Dubai in seguito alla chiusura dell’aeroporto e alle tensioni nell’area. La vicenda ha alimentato un confronto tra politica e mondo dello spettacolo, con un’ampia eco sui social. Secondo il generale ed europarlamentare, chi si reca in una zona considerata a rischio e poi si trova in difficoltà non può dare per scontato un intervento automatico da parte dello Stato. Le sue parole hanno innescato una nuova polemica politica e numerose reazioni online. La risposta di BigMama è arrivata attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, dove la rapper ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Vergogna”. Big Mama e Vannacci, volano parole di fuoco: scontro totale

Leggi anche: Big Mama rientra in Italia da Dubai, Vannacci accende la polemica: ‘Se vai in zona di crisi poi paghi il salvataggio’

“A Fuoco Lento”, cucina senza filtri: Big Mama e Antonietta Polcaro tra sapori e raccontiBigMama e Antonietta Polcaro in una cucina irpina; risate, chiacchiere che si intrecciano tra padelle e mestoli.

Approfondimenti e contenuti su Big Mama.

Discussioni sull' argomento BigMama bloccata a Dubai, l’appello: Sento i missili sulla testa, ho paura; Le 5 verità di Inter-Bodo Glimt 1-2: non è una vergogna, ma un fallimento sì; Recuperata la casa finita all'asta per i debiti del padre, la solidarietà dei sardi ha fatto la differenza: Grazie di cuore a tutti; CORSI: Che grande delusione; CRISTOFORI: Inaccettabile, i giocatori avevano paura di vincere.

#BigMama risponde alle polemiche che l'hanno coinvolta: "Nella mia vita mi sono SEMPRE schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo. Mi sento profondamente privilegiata perché posso scrivere queste parole da casa mia. Ci sono persone che la - facebook.com facebook

"Finalmente a casa”. È la frase che campeggia dietro a una foto scattata da BigMama al suo rientro in Italia. Con l’atterraggio a Bergamo è finito l’incubo vissuto dalla cantante e migliaia di altri italiani bloccati nel Golfo dallo scoppio della guerra. x.com