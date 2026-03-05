Big Mama rientra in Italia da Dubai Vannacci accende la polemica | ‘Se vai in zona di crisi poi paghi il salvataggio’

Big Mama, cantante conosciuta anche come Marianna Mammone, è rientrata in Italia da Dubai grazie ai voli organizzati dalla Farnesina. Oggi sono stati evacuati complessivamente 1.770 italiani dagli Emirati Arabi Uniti, tra cui anche la cantante. Nel frattempo, un esponente politico ha alimentato una polemica affermando che chi si trova in zone di crisi deve affrontare il costo del salvataggio.

Tra i 1.770 italiani rientrati oggi dagli Emirati Arabi Uniti c’è anche la cantante Big Mama, nome d’arte di Marianna Mammone. L’artista è atterrata all’aeroporto di Bergamo con uno dei sette voli organizzati nelle ultime ore per riportare in patria i connazionali presenti nell’area del Golfo. Nelle ultime ore il traffico aereo tra Dubai, Abu Dhabi e l’Italia è stato intensificato proprio per permettere il rientro di centinaia di cittadini italiani rimasti nell’area mentre cresceva la tensione internazionale. A scatenare il dibattito politico è stata però una dichiarazione di Roberto Vannacci, leader del movimento Futuro Nazionale. Durante una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma, il generale ha commentato la vicenda con parole destinate a far discutere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Big Mama rientrata in Italia, era bloccata a Dubai a causa della guerra in IranCon uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante Big Mama (Marianna Mammone).

