A Fuoco Lento cucina senza filtri | Big Mama e Antonietta Polcaro tra sapori e racconti

A Fuoco Lento, tra risate e storie di cucina, Big Mama e Antonietta Polcaro si sono messe ai fornelli in un’azienda irpina. Tra piatti preparati con passione, le due donne hanno condiviso momenti di allegria e racconti che si sono mescolati ai sapori. Un pomeriggio di cucina autentica, senza filtri, dove il cibo diventa anche racconto di vita.

BigMama e Antonietta Polcaro in una cucina irpina; risate, chiacchiere che si intrecciano tra padelle e mestoli. La cantante di San Michele di Serino, ospite della puntata inaugurale, e la food blogger, entrambe nate e cresciute nella provincia di Avellino, si raccontano, cucinano e condividono.

Il mondo di Antonietta Polcaro. . Il cibo è una scusa. Le storie vengono fuori mentre si cucina. Big Mama a casa di Antonietta, tra ricordi, famiglia e una ricetta che sa di Irpinia. Puntata intera su YouTube A Fuoco Lento – Storie che prendono sapore #afuoc facebook