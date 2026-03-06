Laura Pirovano diventa la ventitreesima donna italiana a vincere nella Coppa del Mondo di sci alpino | Federica Brignone guida la classifica

Laura Pirovano si è aggiudicata la vittoria in Val di Fassa durante la prima discesa libera del fine settimana, recupero di quella cancellata a Crans Montana. Con questa affermazione, diventa la ventitreesima donna italiana a conquistare un podio nella Coppa del Mondo di sci alpino. La gara rappresenta la 145ª vittoria italiana nella storia della competizione femminile. Federica Brignone guida attualmente la classifica generale.

La v ittoria numero 145 dell’Italia nella storia della Coppa del Mondo femminile di sci alpino è arrivata quest’oggi in Val di Fassa, nel corso della prima delle due discese libere in programma nel fine settimana, recupero di quella cancellata a Crans Montana. Il merito è di Laura Pirovano, che fino ad oggi non era mai salita sul podio in Coppa del Mondo ed invece centra subito il bersaglio grosso, diventando così la ventitreesima donna italiana a vincere sul circuito maggiore, imponendosi per 0.01 sulla tedesca Emma Aicher. La classifica delle azzurre più vincenti in Coppa del Mondo è guidata da Federica Brignone, con 37 successi, davanti a Sofia Goggia, seconda a quota 28, mentre il podio è completato da Deborah Compagnoni, terza con 16, infine l’unica altra italiana in doppia cifra è Isolde Kostner, quarta con 15 affermazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

