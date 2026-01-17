Sci alpino Nicol Delago è la 23ma italiana della storia a vincere in Coppa del Mondo

Nicol Delago si è affermata come la 23ª italiana nella storia dello sci alpino a conquistare una vittoria in Coppa del Mondo. Il suo successo a Tarvisio nella discesa libera ha consolidato la sua presenza nel massimo circuito internazionale, aggiungendosi alle atlete italiane che hanno saputo distinguersi nel panorama mondiale. Con questa vittoria, Delago si unisce a un gruppo selezionato di campionesse che hanno lasciato un segno nella storia dello sci alpino italiano.

Nicol Delago è diventata la 23ma italiana a vincere una gara della Coppa del Mondo di sci alpino: grazie al trionfo ottenuto nella discesa libera di Tarvisio, dove è riuscita a fare suonare l'Inno di Mameli dopo essere salita sul podio in cinque occasioni, si è unita al nutrito gruppo di azzurre capaci di imporsi in almeno un'occasione nel massimo circuito internazionale itinerante. Soddisfazione decisamente importante per la nostra portacolori, che ha firmato la seconda affermazione stagionale per il Bel Paese. A guidare la graduatoria è Federica Brignone con 37 vittorie (17 gigante, 13 superG, 5 combinate, 2 discese libere), che nel frattempo è riuscita anche a conquistare due Sfere di Cristallo generale.

DIRETTA DISCESA TARVISIO/ Nicol Delago ha vinto, prima volta per l’Azzurra! (CdM sci, oggi 17 gennaio 2026) - Diretta discesa Tarvisio streaming video Rai: Nicol Delago ha vinto la gara per la Coppa del Mondo di sci alpino oggi 17 gennaio 2026. ilsussidiario.net

Immensa Nicol Delago sulla neve di casa: a Tarvisio è prima nella discesa libera • Sci alpino - Torna sul podio la più grande delle sorelle Delago, che si ritrova sulla pista italiana e conquista la sua prima vittoria in carriera in discesa libera nella Coppa del mondo 2025/26 a Tarvisio. olympics.com

SCI ALPINO: primo successo in Coppa del Mondo per Nicol Delago che ha trionfato nella discesa libera di Tarvisio x.com

A Tarvisio comanda Nicol Delago! La trentenne di Selva di Val Gardena trionfa nella discesa libera e si assicura il primo successo in Coppa del Mondo di sci alpino! https://bit.ly/45d24we FISI - Federazione Italiana Sport Invernali #RoadToMilanoCor - facebook.com facebook

