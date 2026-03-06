Ventimiglia | 55 chili di cocaina bloccati autista arrestato

La Guardia di Finanza ha intercettato un camion vicino all’autoporto di Ventimiglia e ha scoperto all’interno 55 chili di cocaina. L’autista del mezzo è stato arrestato sul posto. La droga era nascosta nel veicolo senza che il conducente si rendesse conto della presenza. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla destinazione o sui responsabili coinvolti.

La Guardia di Finanza ha bloccato un mezzo pesante nei pressi dell'autoporto di Ventimiglia, scoprendo 55 chilogrammi di cocaina nascosti nel veicolo. L'autista, cittadino italiano, è stato immediatamente arrestato per traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione si è svolta ieri sera, durante un controllo mirato che ha richiesto l'intervento del nucleo cinofili. Il fiuto dei cani antidroga ha permesso di localizzare il carico illecito all'interno del camion. La droga e il veicolo sono stati posti sotto sequestro immediato. Il ruolo determinante del nucleo cinofili Senza l'intervento dei cani addestrati, il ritrovamento sarebbe probabilmente rimasto nascosto tra i normali beni trasportati dal mezzo pesante.