Quattro chili di cocaina in auto | due corrieri bloccati prima di imbarcarsi per Messina

Due uomini sono stati fermati a Villa San Giovanni con circa quattro chili di cocaina nascosti in auto, mentre si preparavano a partire per Messina. La polizia ha intercettato il veicolo durante un controllo di routine, notando comportamenti sospetti. Nel veicolo sono stati trovati sacchi contenenti la sostanza stupefacente, pronti a essere trasportati. L’arresto dei due sospetti interrompe un tentativo di traffico imminente lungo le strade dello Stretto.

Il nervosismo dei due ha insospettito la guardia di finanza, che ha scoperto lo stupefacente nascosto in un doppiofondo dell’auto prima dell’imbarco Pronti a salpare a Messina, due presunti corrieri sono stati fermati a Villa San Giovanni con circa quattro chili di cocaina nascosti in un’autovettura. Il controllo, eseguito dal comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Calabria nei pressi del porto, ha permesso di intercettare lo stupefacente prima che raggiungesse le coste siciliane. Il comportamento agitato del conducente e del passeggero ha subito attirato l’attenzione dei militari, spingendoli ad approfondire le verifiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sei chili di cocaina in auto: condannati due corrieriDue corrieri sono stati condannati dopo essere stati trovati in possesso di sei chili di cocaina nascosti in uno zaino durante un controllo in Sicilia.

Pronti ad imbarcarsi per la Sicilia con oltre 4 chili di cocaina in auto: arrestatiUn controllo di routine nel porto di Villa San Giovanni ha portato all’arresto di due uomini con oltre 4 chili di cocaina nascosti in auto.

