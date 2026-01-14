Roma | box auto come deposito droga a Centocelle 51enne arrestato con 55 chili hashish

A Centocelle, a box auto è stato scoperto come deposito di droga, con 55 chili di hashish sequestrati. Un uomo di 51 anni è stato arrestato nell’ambito delle operazioni delle forze dell’ordine, che hanno smantellato un punto di rifornimento per le piazze di spaccio della zona. L’intervento evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella periferia romana.

Un box auto situato a Centocelle è stato trasformato in un autentico hub per la distribuzione di sostanze stupefacenti, capace di rifornire le principali piazze di spaccio della periferia est della Capitale. Questa scoperta è stata effettuata dagli agenti della polizia di Stato, che hanno arrestato un 51enne di origini calabresi, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma hanno notato un insolito viavai dell'uomo, il quale, a bordo di un vecchio Suv, effettuava frequenti spostamenti tra il deposito di droga e le piazze di spaccio.

