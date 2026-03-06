Due giorni fa, il Partito Democratico ha vissuto una divisione significativa sul ddl contro l’antisemitismo, con alcuni senatori che si sono opposti alla strategia della leader del partito. Tra i dissidenti ci sono figure storiche, tra cui Veltroni, Prodi e Gentiloni, che rappresentano una parte di una fronda più ampia. La vicenda rivela uno scontro interno che coinvolge diverse anime del partito.

Al Senato c'è la vera resistenza interna alla segretaria del Pd Elly Schlein. E non solo per il numero di senatori dissidenti, ma perché ciascuno di loro rappresenta un pezzo consistente dell'identità del partito E’ molto di più di un voto. La spaccatura del Pd di due giorni fa sul ddl Antisemitimo è la mappa di un malcontento che mostra un pezzo di storia del Partito democratico che si schiera contro la strategia di Elly Schlein. Alla serietà e alla responsabilità del posizionamento politico, la segretaria ha preferito la chiarezza e l’efficacia comunicativa delle scelte. Alla pace dentro al Pd ha anteposto l’unità di intenti con la sinistra del Campo largo, composta da M5s e Avs. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Veltroni, Prodi, Gentiloni. Dietro ogni senatore della fronda Pd sull’antisemitismo c’è un padre nobile

Antisemitismo, fronda PdOcchi puntati sulla commissione Affari costituzionali del Senato, dove oggi viene incardinato il ddl sull’antisemitismo presentato da Graziano...

Così il Pd si è spaccato sull'antisemitismoElly Schlein è proiettata verso il referendum sulla giustizia e la successiva corsa per le Politiche 2027, dove punta a sfidare Giorgia Meloni per la...

Contenuti e approfondimenti su Veltroni Prodi Gentiloni Dietro ogni....

Veltroni, Prodi, Gentiloni. Dietro ogni senatore della fronda Pd sull'antisemitismo c'è un padre nobileAl Senato c'è la vera resistenza interna alla segretaria del Pd Elly Schlein. E non solo per il numero di senatori dissidenti, ma perché ciascuno di loro rappresenta un pezzo consistente dell'identità ... ilfoglio.it

Pd, Prodi 'avvisa' Schlein e preannuncia la scissione. Torna la (nuova) Margherita guidata da GentiloniL'idea che sta dietro le parole di Prodi, condivise da fette importanti del Pd come Paolo Gentiloni, Graziano Delrio e Lorenzo Guerini, è che o si dà una svolta più moderata e centrista ai Dem oppure ... affaritaliani.it