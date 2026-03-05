Così il Pd si è spaccato sull' antisemitismo

Il Partito Democratico si è diviso in modo netto sull’antisemitismo, creando frizioni tra i suoi membri. Elly Schlein si sta concentrando sul referendum sulla giustizia e sulle elezioni del 2027, con l’obiettivo di competere contro la leader di Fratelli d’Italia per la guida del governo. La scena politica italiana si prepara a nuovi confronti, mentre le scelte interne del partito continuano a suscitare discussioni.

Elly Schlein è proiettata verso il referendum sulla giustizia e la successiva corsa per le Politiche 2027, dove punta a sfidare Giorgia Meloni per la conquista di Palazzo Chigi. La segretaria del Partito democratico però ha "un problema in casa" emerso in superficie nelle scorse ore. Una spaccatura tra le file dem, con la cosiddetta area riformista che ha deciso di non seguire le indicazioni di partito e votare insieme alla maggioranza su un tema piuttosto delicato. Mercoledì 4 marzo l'aula del Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti un disegno di legge che punta a combattere l'antisemitismo. Una proposta nata su impulso della Lega - la prima firma è quella del capogruppo in Senato Massimiliano Romeo - e passata con il sostegno di centrodestra, Italia viva, Azione e il gruppo per le Autonomie. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Pd spaccato sull’antisemitismo: il disegno di legge di Giorgis non troverà unanimità nel gruppo

Antisemitismo, primo sì al Senato. Sinistre allo sbando, Pd spaccato: in 6 votano con il centrodestraPrimo via libera dell’aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell’antisemitismo, con 105 sì, 24 no e 21 astensioni.

Approfondimenti e contenuti su Così il Pd si è spaccato....

Temi più discussi: Il Senato approva il ddl contro l’antisemitismo: maggioranza compatta, opposizioni divise. Il Pd si spacca, 5S e Avs votano contro; Antisemitismo, il Senato approva il ddl. Il Pd si spacca: sei riformisti votano Sì contro la linea del gruppo; Sì del Senato al ddl Antisemitismo. Gasparri: Soddisfazione. Mieli (FdI): Ora Pd-M5s hanno Albanese come spin doctor; Il Centrodestra resta spaccato: Peppe Gramaglia pronto a candidarsi con il supporto di Dc e Lega.

Approvato al Senato il ddl sull’antisemitismo: Così sarà vietato criticare Israele. Il Pd si spaccaCon 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti, il Senato ha approvato il contestato disegno di legge per combattere l’antisemitismo proposto dal centrodestra. Prima di diventare legge, il testo ... tpi.it

Il Senato approva il ddl antisemitismo, Pd spaccato (i riformisti con la maggioranza): 5 Stelle e Avs gettano nel cestino l’appello di SegreOk di Palazzo Madama al testo che contrasta l’odio antiebraico. I riformisti dem, Azione e Italia Viva votano sì con la maggioranza ... ilriformista.it

#Sinner cambia pelle: “Voglio migliorare così”. E rivela il lato intimo: “È la vita di un 24enne” x.com

Avremmo così tante domande da fare che non sappiamo nemmeno da dove iniziare Quel che è certo è che Lois Openda le sta provando tutte per farsi notare da Spalletti. Ma proprio tutte tutte. #Openda #Juventus - facebook.com facebook