Antisemitismo, fronda Pd.

Oggi la commissione Affari costituzionali del Senato esamina il disegno di legge sull’antisemitismo, presentato da Graziano Delrio e altri parlamentari del Pd e di Azione. Il provvedimento ha già generato discussioni interne al gruppo dem e tra le opposizioni, evidenziando l’importanza di un dibattito approfondito e responsabile su un tema delicato e di rilevanza pubblica.

Occhi puntati sulla commissione Affari costituzionali del Senato, dove oggi viene incardinato il ddl sull’antisemitismo presentato da Graziano Delrio, insieme ad altre e altri parlamentari di Pd e Azione, che ha già suscitato un lungo strascico di polemiche interne al gruppo dem e all’opposizione intera. A cominciare dalla sconfessione da parte del capogruppo Pd Francesco Boccia, fattosi interprete delle riserve sella stessa segretaria Elly Schlein. Origine del contendere: le polemiche rispetto al fatto che il ddl Delrio richiama e adotta la definizione di antisemitismo della International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), considerata anche da Amnesty International passibile di riserve, in quanto mette sotto accusa qualunque critica nei riguardi di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

