Antisemitismo, fronda Pd.

Oggi la commissione Affari costituzionali del Senato esamina il disegno di legge sull’antisemitismo, presentato da Graziano Delrio e altri parlamentari del Pd e di Azione. Il provvedimento ha già generato discussioni interne al gruppo dem e tra le opposizioni, evidenziando l’importanza di un dibattito approfondito e responsabile su un tema delicato e di rilevanza pubblica.

Occhi puntati sulla commissione Affari costituzionali del Senato, dove oggi viene incardinato il ddl sull'antisemitismo presentato da Graziano Delrio, insieme ad altre e altri parlamentari di Pd e Azione, che ha già suscitato un lungo strascico di polemiche interne al gruppo dem e all'opposizione intera. A cominciare dalla sconfessione da parte del capogruppo Pd Francesco Boccia, fattosi interprete delle riserve sella stessa segretaria Elly Schlein. Origine del contendere: le polemiche rispetto al fatto che il ddl Delrio richiama e adotta la definizione di antisemitismo della International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), considerata anche da Amnesty International passibile di riserve, in quanto mette sotto accusa qualunque critica nei riguardi di Israele.

Dalle alleanze all'antisemitismo, affondo dei riformisti Pd - Graziano Delrio tira dritto sul suo ddl contro l'antisemitismo contestato dal partito e Lorenzo Guerini mette in guardia sulle alleanze, che non possono "ballare sulla politica estera, sulla difesa e ... ansa.it

Ddl antisemitismo, il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis. La minoranza teme l’annacquamento: «Vogliono allargare ad altro» - Fonti della minoranza a Open: «Un argomento che il gruppo tendeva a evitare, perché ci avrebbe inevitabilmente esposti alle pressioni delle piazze». msn.com

LA VERA FACCIA DI UN PD DI DESTRA GUERRAFONDAIA Quello che è accaduto in aula è gravissimo. Il PD con Piero Fassino ha guidato una vera e propria fronda anti Conte contro il M5S . E lo ha fatto in aula . Vi ricordo che Fassino è andato un mese fa i - facebook.com facebook

