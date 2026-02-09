Caos medaglie rotte continuano a cadere | scoppia il caso a Milano-Cortina Gli organizzatori | Stiamo cercando di capire

Il caos delle medaglie rotte scuote Milano-Cortina. Gli atleti che hanno vinto si trovano a dover affrontare uno spettacolo incredibile: le medaglie, simbolo di vittoria, cadono e si rompono. Molti scoppiano in lacrime, altri cercano di capire cosa sia successo. Gli organizzatori cercano risposte, ma ancora non sanno come risolvere il problema. Intanto, gli atleti si rimettono in piedi, pronti a riprendersi il loro momento di gloria, anche se il sogno si è infranto.

Immaginate di saltare di gioia per aver vinto la medaglia che sognavate da una vita. Poi di guardare il petto e di vedere solo un nastro penzolante, con il premio del vostro lavoro finito invece rovinosamente a terra. Scoppia il caso delle “ medaglie rotte ” alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Diversi atleti infatti hanno raccontato che la loro medaglia è caduta a terra durante i festeggiamenti. Il problema sarebbe legato al peso della medaglia, che si stacca troppo facilmente dal nastro. “Non saltateci dentro. Stavo saltando per l’emozione e si è rotta”: ha denunciato l’americana Breezy Johnson dopo la sua vittoria di domenica nella discesa libera femminile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos medaglie rotte, continuano a cadere: scoppia il caso a Milano-Cortina. Gli organizzatori: “Stiamo cercando di capire” Approfondimenti su Milano Cortina Medaglie olimpiche rotte a Milano Cortina, Francisi: “Risolveremo il problema” A Milano Cortina, durante le celebrazioni per l’oro di Breezy Johnson nella discesa libera femminile, la medaglia della sciatrice statunitense si è rotta. Medaglie “rotte” ai Giochi: cosa sta succedendo a Milano Cortina 2026? Dopo le premiazioni ai Giochi di Milano e Cortina, alcune immagini hanno attirato l’attenzione su medaglie che sembrano danneggiate. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Sci alpino, Italia fuori dal podio nella combinata a squadre maschile Quinta la coppia Paris/Sala, settimi Franzoni/Vinatzer #SkySport #MilanoCortina2026 x.com Le polemiche sulla telecronaca sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina e sul ruolo del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca continuano a risuonare dentro e fuori Viale Mazzini. A intervenire è Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 stelle e president facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.