Operaio muore schiacciato dal nastro trasportatore della frutta mentre lo sblocca | dramma nel Messinese

Un operaio è morto oggi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dopo essere stato schiacciato dal nastro trasportatore della frutta mentre tentava di sbloccarlo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio all’interno di un’azienda del settore alimentare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Antonio Rocco Russo è la vittima dell'incidente mortale sul lavoro oggi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il 61enne di Condrò lascia moglie e tre figli.