Varese | figlio aggredisce genitori a coltellate arrestato e

A Varese, un uomo con precedenti per stalking e maltrattamenti è stato arrestato dopo aver aggredito i genitori con coltellate. L’episodio si è verificato nel territorio varesino e ha coinvolto direttamente la famiglia. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il sospettato, che ora si trova in stato di fermo.

Nel cuore del territorio varesino, la tensione familiare ha sfociato in una violenza grave che ha portato all'arresto immediato di un uomo con note precedenti per stalking e maltrattamenti. L'incidente è avvenuto a Varese dopo che il soggetto aveva violato un divieto di avvicinamento verso i genitori, minacciandoli con un coltello e aggredendo fisicamente il padre. I carabinieri hanno intervenuto sul posto, portando l'uomo in custodia cautelare presso le carceri locali. La dinamica si è scatenata quando i genitori, mosso da bontà d'animo, avevano accolto nuovamente il figlio problematico in casa sua, cercando di offrire una seconda possibilità a chi presentava conclamati problemi psichiatrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Soncino, aggredisce a coltellate i familiari: arrestato 22enneSoncino (Cremona), 3 gennaio 2026 – Ha aggredito i genitori con un coltello, tanto che il padre è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Paderno Dugnano, aggredisce a coltellate lo zio: arrestato 33enneI carabinieri hanno arrestato e portato in carcere il 33enne egiziano che ha aggredito il parente per dissapori familiari.