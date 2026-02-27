Paderno Dugnano aggredisce a coltellate lo zio | arrestato 33enne

A Paderno Dugnano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni di origini egiziane. L’uomo ha aggredito a coltellate lo zio, motivo per cui è stato portato in carcere. L’episodio è avvenuto nel corso di un episodio di violenza familiare. La vittima ha riportato ferite che sono state curate in ospedale.

I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere il 33enne egiziano che ha aggredito il parente per dissapori familiari.