Soncino aggredisce a coltellate i familiari | arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Soncino, in provincia di Cremona, dopo aver aggredito con un coltello i propri genitori. L’episodio si è verificato il 3 gennaio 2026 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per il padre, rimasto ferito. Le autorità stanno approfondendo le ragioni dell’accaduto, che ha destato preoccupazione nella comunità locale.

Soncino (Cremona), 3 gennaio 2026 – Ha aggredito i genitori con un coltello, tanto che il padre è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nella tarda serata del primo gennaio i Carabinieri della Stazione di Soncino, coadiuvati da un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Crema, hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni nei confronti dei suoi familiari. A seguito di segnalazione pervenuta al “112” di una accesa lite presso un’abitazione della cittadina di Soncino l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Crema ha inviato le pattuglie che giunte sul posto hanno bloccato il ragazzo mentre stava ancora aggredendo e minacciando i familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Soncino, aggredisce a coltellate i familiari: arrestato 22enne Leggi anche: Torna a casa e aggredisce a coltellate i familiari: 21enne in caecere Leggi anche: Torna a casa e aggredisce a coltellate i familiari: 21enne in carcere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Soncino, aggredisce a coltellate i familiari: arrestato 22enne - Le indagini dei carabinieri hanno permesso di delineare un quadro di abituali violenze domestiche nei confronti della famiglia da parte del figlio, iniziate da circa un anno e mai denunciate ... ilgiorno.it

Santa Paola Elisabetta (Costanza) Cerioli Soncino, Cremona, 28 gennaio 1816 - Comonte, Bergamo, 24 dicembre 1865 Nata il 28 gennaio 1816 da una famiglia nobile di Soncino, in provincia di Cremona, Costanza Cerioli (come si chiamava all'anagrafe) an - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.