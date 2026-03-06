Varese | 207 donne in un anno una richiesta ogni 48 ore

A Varese, nel corso di un anno, sono state registrate 207 richieste di aiuto da parte di donne presso il centro Eos, con una media di una richiesta ogni 48 ore. La Lombardia, regione economicamente rilevante, si trova ad affrontare una realtà di emergenza silenziosa, che coinvolge quotidianamente molte donne in difficoltà. Questi numeri evidenziano la frequenza degli interventi e la presenza di un problema che si ripete con regolarità.

La Lombardia, motore economico d'Italia, ospita un dramma silenzioso ma costante: a Varese, una donna chiede aiuto al centro Eos ogni due giorni. Nel 2025, il centro ha accolto 207 donne vittime di violenza domestica e discriminazione di genere. Marzia Giovannini, avvocata e presidente di Eos, descrive un percorso che va oltre l'ascolto immediato, puntando sull'autonomia abitativa ed economica per spezzare il ciclo della violenza. Il territorio varesino, parte integrante del sistema produttivo lombardo, non è immune da queste dinamiche sociali complesse. Il centro Eos opera da quasi trent'anni in via Robbioni, offrendo un rifugio sicuro fugge dalla casa violenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

