Una perturbazione ogni 48 ore | cosa aspettarsi dal meteo
Una perturbazione si è abbattuta sulla regione a causa di continue fronti che si susseguono ogni 48 ore. Le previsioni indicano che il tempo instabile continuerà anche nei prossimi giorni, portando piogge frequenti e nevicate sulle zone più alte. La presenza di diversi vortici ciclonici ha contribuito a mantenere questa situazione di maltempo.
Da ormai alcune settimane si susseguono, praticamente senza sosta, fronti, vortici ciclonici e perturbazioni: questo ritrovato dinamismo atmosferico è destinato a continuare anche la prossima settimana con numerose occasioni per nuove piogge e nevicate. “Configurazione straordinaria”. “L'Italia si trova attualmente al centro di un vero e proprio ‘corridoio’ atmosferico, con una sequenza ininterrotta di fronti atlantici che non concede tregua. La configurazione attuale è straordinaria per persistenza: da quasi un mese assistiamo a un peggioramento strutturato mediamente ogni 48 ore”, spiega Federico Brescia de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
I Giorni della Merla "al contrario": cosa aspettarsi dal meteo
La situazione meteorologica in Italia è caratterizzata da un'alternanza di perturbazioni, portando pioggia e neve a quote variabili.
Milano, i Giorni della Merla “al contrario”: cosa aspettarsi dal meteo
A Milano, i tre giorni considerati i più freddi dell’anno stanno sorprendentemente portando temperature più miti del solito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
