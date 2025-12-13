Concerti di classica, jazz e world music, spettacoli di danza, laboratori musicali ma non solo da Milano alla Valtellina prima, durante e dopo i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026: Piano Olimpico è un fitto programma di appuntamenti che concorre a formare i Giochi della Cultura. Leccotoday.it

Il concerto "Morricone santo" nella chiesa di Santa Marta - Omaggio a Ennio Morricone con un concerto jazz spirituale a Lecco il 19 dicembre, parte del Piano Olimpico per i Giochi della Cultura. leccotoday.it