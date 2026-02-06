Questa mattina a Varenna un uomo di 37 anni, residente in Bergamasca, si è gettato nel vuoto da un terrapieno vicino alla ferrovia. I soccorsi sono arrivati subito, con un elisoccorso da Como e un intervento massiccio sul posto. La scena è stata delicata e complessa, con i soccorritori che hanno tentato di salvare la vita dell’uomo, ma al momento le sue condizioni restano ancora da chiarire.

Intervento complesso e delicato nella mattinata di giovedì 5 febbraio nella zona di confine tra Varenna e Perledo, dove un uomo di 37 anni residente nella Bergamasca si è lanciato nel vuoto da un terrapieno sopra l’imbocco di una galleria ferroviaria.La caduta, da un’altezza stimata tra i 7 e gli.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Varenna Perledo

Questa mattina i soccorritori sono intervenuti d’urgenza alla stazione di Varenna, dove un uomo si è lanciato da un’altezza di otto metri sulla ferrovia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Varenna Perledo

Argomenti discussi: Si getta nel vuoto sopra la ferrovia a Varenna: elisoccorso da Como e maxi intervento dei soccorsi; Si getta nel vuoto da 8 metri sulla ferrovia: impegnativo e provvidenziale intervento dei soccorsi; Tragedia a Pizzo Calabro: uomo si getta in un dirupo davanti alla moglie e alla figlia; Jaguar vuole diventare Tesla, ma i concessionari si chiedono: Chi le compra?.

Si getta nel vuoto da 8 metri sulla ferrovia: impegnativo e provvidenziale intervento dei soccorsiI fatti al confine tra Varenna e Perledo. L'uomo è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita ... leccotoday.it

Allucinogeno nella cannabis light venduta in negozio. Ragazzo di 23 anni si getta nel vuoto e muore dopo averla fumataSi chiama Mdmb-pinaca la sostanza sintetica che causa gravi allucinazioni e che è stata trovata nella marijuana venduta come cannabis light in un negozio di Firenze, fumata dal giovane di 23 anni ... blitzquotidiano.it