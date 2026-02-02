Riconosciuto dai vestiti | 22enne arrestato per l’aggressione al poliziotto a Torino I genitori | Noi brave persone siamo dispiaciuti

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Torino dopo aver aggredito un poliziotto. La polizia lo ha riconosciuto grazie a dettagli sul suo giubbotto rosso. I genitori del ragazzo si sono detti dispiaciuti e assicurano che sono persone oneste. La scena si è svolta ieri, quando gli agenti hanno individuato l’uomo e lo hanno fermato.

Arcidosso (Grosseto), 2 febbraio 2026 – E’ stato riconosciuto dai vestiti: da alcuni particolari del suo giubbotto di colore rosso. Si chiama Angelo Simionato il 22enne arrestato per l’aggressione a un singolo poliziotto antisommossa a Torino da parte di un gruppo di manifestanti durante il corteo in favore del centro sociale Askatasuna sgomberato da alcune settimane. Quelle immagini hanno fatto il giro d’Italia e non solo. E hanno scatenato la polemica in un pomeriggio di violenza pianificata fin nei minimi dettagli, come stanno ricostruendo adesso gli investigatori. Le parole dei genitori. Fra i tre arrestati c’è appunto anche questo ragazzo toscano che vive alle pendici del Monte Amiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riconosciuto dai vestiti: 22enne arrestato per l’aggressione al poliziotto a Torino. I genitori: “Noi brave persone, siamo dispiaciuti” Approfondimenti su Torino Polizia Chi è il 22enne arrestato per l'aggressione al poliziotto: unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Francesco Simionato, di Arcidosso, sospettato di aver preso parte agli scontri di sabato pomeriggio a Torino. Angelo Simionato arrestato a Torino dopo l'aggressione al poliziotto, per i genitori è "un bravo ragazzo" I genitori di Angelo Simionato, il giovane di 22 anni arrestato a Torino dopo aver aggredito un agente durante il corteo pro Askatasuna, si difendono. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Torino Polizia Argomenti discussi: Poliziotto preso a martellate al corteo per Askatasuna, chi è il 22enne arrestato: unico vestito di rosso tra gli incappucciati a Torino. L'indagato è stato riconosciuto grazie alle telecamere. A casa gli stessi vestiti usati per il colpo. Il bottino fu di generi alimentari, un tablet, uno smartphone e cento euro in contanti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.