Vis Casilina calcio Dipietra | Questa squadra meriterebbe di stare più in alto

L’Under 16 regionale della Vis Casilina, sotto la guida di mister Daniele Dipietra, ha mostrato segnali di crescita nelle ultime quattro partite, conquistando sette punti e ottenendo una vittoria importante contro l’Atletico. La squadra, che meriterebbe una posizione più alta in classifica, continua a lavorare con impegno per migliorare il proprio rendimento e raggiungere obiettivi ambiziosi.

Roma – Ha cambiato passo l’Under 16 regionale della Vis Casilina. Il gruppo, che da quattro partite è passato nelle mani di mister Daniele Dipietra, ha conquistato sette punti in questo periodo e nell’ultimo match ha ottenuto un successo significativo (3-2) nel match interno contro l’Atletico.🔗 Leggi su Romatoday.it

Vis Artena calcio, Talone: “Con Vis Casilina miglior partita per produzione offensiva”La Vis Artena conquista una vittoria importante contro la Vis Casilina, con un risultato di 3-2.

Vis Casilina FC Castelli Romani | Highlights

Vis Casilina, Dipietra: Questa squadra merita di stare più in altoIl tecnico analizza l'ultimo match vinto in condizioni molto complicate e racconta i cambiamenti apportati dal suo arrivo ... gazzettaregionale.it

Vis Casilina (calcio), il presidente Gagliarducci: Bella partecipazione per l’evento dell’EpifaniaTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – Si è aperto con una bella festa dell’Epifania il 2026 della Vis Casilina. L’evento, programmato per lo scorso 6 gennaio e slittato per il ... osservatoreitalia.eu

| Il calcio laziale è sotto shock dopo la morte di Umberto D’Epifanio, allenatore molto conosciuto nel panorama laziale, rimasto vittima di un incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato lungo la Casilina. - facebook.com facebook

Umberto D'Epifanio, chi era il mister del calcio giovanile morto in un incidente sulla Casilina ift.tt/jE7wVAP x.com