Fiorentina Bucciantini è molto chiaro sulla situazione attuale della squadra viola Il punto
Marco Bucciantini analizza la difficile fase della Fiorentina, evidenziando una crisi profonda che si riflette nel comportamento ripetitivo della squadra e nella crescente frustrazione dei tifosi. In un editoriale su La Gazzetta dello Sport, l’esperto descrive un momento complicato per i viola, segnato da sconfitte e da un senso di stallo che richiede interventi urgenti.
Bucciantini analizza il momento attuale della Fiorentina vista la crisi che c’è in casa viola. La situazione non lascia dubbi In un editoriale su La Gazzetta dello Sport, Marco Bucciantini analizza la profonda crisi della Fiorentina, descrivendo un rituale post-sconfitta ormai stanco e ripetitivo, che vede la squadra confrontarsi con la rabbia dei tifosi. Per . Calcionews24.com
Bucciantini: 'La Fiorentina ha costruito il fallimento perfetto' - Marco Bucciantini, giornalista de L’Unità, a Radio Blu dice la sua sul momento dei viola: ‘La Fiorentina questo fallimento l’ha costruito nel tempo, con un lavoro continuo di delegittimazione di tutto ... calciomercato.com
Bucciantini: "La Fiorentina stasera deve dimostrare di esserci, prima ancora del risultato" - Il giornalista Marco Bucciantini, ospite degli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla confusione della Fiorentina di mister Palladino a pochi minuti dalla sfida col Lecce (27° turno di Serie A). tuttomercatoweb.com
#Bucciantini: «Rivoluzione a gennaio come fecero Verona e Salernitana La #Fiorentina non ha Sogliano o Sabatini, inoltre ha contratti ben più pesanti» x.com
BUCCIANTINI INDICA LA VIA PER FAR RISORGERE LA FIORENTINA "Su queste facce c'è scritto Serie B per la Fiorentina, Buccia" "C'è scritto paura, Fabio. Questo dialogo con la curva è impossibile e non è giusto da chiedere. La partita della v - facebook.com facebook
