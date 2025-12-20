Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha stanziato 32,2 milioni di euro, assegnandoli alle scuole per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni mirate nelle scuole secondarie di I e II grado collocate nelle aree periferiche o più esposte al rischio. Valditara sui 32 milioni contro la dispersione scolastica: “Sosteniamo le scuole nelle aree fragili”. “Ho voluto destinare queste ulteriori risorse – ha affermato il ministro Valditara – al rafforzamento delle misure di contrasto alla dispersione scolastica, riservando una particolare attenzione alle scuole delle aree periferiche e delle aree a maggior rischio di dispersione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Valditara stanzia più di 30 milioni contro la dispersione scolastica: “Vicinanza alle scuole nelle aree fragili”

Leggi anche: Dispersione scolastica, nuovi fondi dal Ministero: 32,2 milioni per sostenere le scuole nelle aree più fragili

Leggi anche: Scuola, decreto da 32,2 milioni contro la dispersione nelle aree periferiche a rischio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

SCUOLA – Firmato decreto da 35 milioni per i licei musicali e coreutici Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che stanzia 35 milioni di euro per il potenziamento dei laboratori dei Licei musicali e coreutici. L’intervento è - facebook.com facebook