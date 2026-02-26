Il bosco incantato della Val Masino racchiude miti e leggende | nasce la mappa culturale

Due anni di ricerca etnografica sul campo, di laboratori con gli alunni, di interviste con gli anziani della valle confluiti in un poster pronto per essere distribuito ad abitanti e turisti Un bosco che canta e che, al tempo stesso, incanta. In Val Masino la magia prende forma nelle leggende, nei miti e nei racconti tramandati di generazione in generazione. Oggi quel patrimonio immateriale diventa una mappa culturale, frutto di due anni di ricerca etnografica sul campo, laboratori scolastici e interviste agli anziani della valle. Al centro dell’iniziativa c’è “Forèsta en cantäda”, progetto concepito da Enece, collettivo artistico milanese attivo nelle produzioni culturali. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Giornata mondiale della neve: miti, leggende e il potere culturale del bianco che incanta il mondoIl 18 gennaio celebra la neve: tra miti antichi, leggende globali, estetiche digitali e significati culturali che trasformano ogni fiocco in un...

Storie, miti e leggende del ChiantiSAN CASCIANO "Straccino" di soprannome, in quel di Certaldo, colui che fu cardinale per qualche minuto… O le autorità paesane – maresciallo e prete...

Primo Maggio: il Bosco Incantato riapre i cancelliA Monte Cacciù numerose esperienze dalla musica allo yoga, dalla scoperta della natura all'arte. Si parte domani, si andrà avanti per l'estate Il Bosco Incantato riapre i battenti per una giornata all ...

Il «Sentiero del bosco incantato» Valle Seriana, tra gnomi e leggendeAl colle Vareno, al confine tra le valli Camonica e Seriana, un facile percorso adatto alle famiglie e ai bambini animato da personaggi fantastici e sculture di legno. È il «Sentiero del bosco ...

