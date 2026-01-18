La Mugello Gp Run, giunta alla sua 13ª edizione, si è svolta oggi all’Autodromo del Mugello con la partecipazione di 4.261 atleti, tra competitivi, non competitivi e bambini. L’evento, che si svolge sulla pista dell’autodromo, ha visto coinvolti appassionati di tutte le età in una giornata dedicata alla corsa e alla mobilità sportiva. Di seguito, foto e classifica della manifestazione.

Scarperia (Firenze), 18 gennaio 2026 – Ben 4.261 atleti, fra partecipanti alla competizione competitiva, non competitiva e a quella riservata a bambini e ragazzi, si sono presentati al via della 13esima edizione della Mugello Gp Run, gara podistica disputata stamani sulla pista dell' Autodromo del Mugello. Mugello Gp Run, le foto della corsa Il numero di iscritti è risultato record assoluto di partecipanti a questa manifestazione. A dare il via alla corsa, l'accensione del semaforo verde come nelle gare di auto e moto. I vincitori, al termine di due giri di pista, sono stati il romagnolo Marco Zanni (Asd team Misano) in 33'04'' per gli uomini e la modenese Chiara Eleonora Turrini (Ss la Guglia Sassuolo) in 40'27'' per le donne.

© Lanazione.it - Mugello Gp Run, foto e classifica della corsa all’autodromo

La Cronocaserana di Quarrata, giunta alla sua 27ª edizione, apre ufficialmente il calendario podistico toscano per il nuovo anno. Questa gara rappresenta un'occasione per atleti e appassionati di testare le proprie capacità in un contesto competitivo e tradizionale. Di seguito, si trovano foto e classifiche della manifestazione, offrendo uno sguardo completo sull'evento e sui risultati ottenuti.

