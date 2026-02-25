Run for Life il Gran Premio della beneficenza all’Autodromo | il mondo va di corsa

Da ilgiorno.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Run for Life, il Gran Premio benefico all’Autodromo, nasce dalla volontà di raccogliere fondi per le associazioni che assistono i bambini malati. Centinaia di partecipanti si preparano a correre lungo il circuito, portando avanti una causa importante. La manifestazione, organizzata in poche settimane, mira a coinvolgere sportivi e famiglie in un gesto di solidarietà. La giornata promette di essere intensa, con tante attività e momenti di condivisione.

run for life il gran premio della beneficenza all8217autodromo il mondo va di corsa
© Ilgiorno.it - Run for Life, il Gran Premio della beneficenza all’Autodromo: il mondo va di corsa

Monza, 25 febbraio 2026 – Nel Tempio della velocità, l’8 marzo il rombo dei motori lascerà il posto all’energia dei passi e dei cuori. Arriva infatti l’undicesima edizione della “Run for Life”, appuntamento ormai fisso nel calendario podistico cittadino e alla sua terza edizione in Autodromo. Presentata ieri al Paddock 1, la manifestazione conferma un percorso di crescita impressionante. Organizzata da Socialtime con I Gamber de Cuncuress, Run for Life Ssd e Asd Silvia Tremolada, e sostenuta da una fitta rete associativa territoriale, la corsa unisce sport, inclusione e beneficenza. La prova. Le distanze competitive di 10 chilometri e mezza maratona (21,097 chilometri) sono inserite nel calendario Fidal nazionale e nel Global di World Athletics. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mugello Gp Run, foto e classifica della corsa all’autodromoLa Mugello Gp Run, giunta alla sua 13ª edizione, si è svolta oggi all’Autodromo del Mugello con la partecipazione di 4.

Run for Life 2026: i podisti sono pronti a invadere la pista dell'autodromoMancano pochi giorni alla Run for Life 2026, l’evento di corsa che trasformerà di nuovo l’autodromo di Milano in un grande circuito a cielo aperto.

Temi più discussi: PRESENTATA A MONZA LA RUN FOR LIFE: OBIETTIVO 8 MILA CONCORRENTI DI 50 NAZIONI; Si corre nel circuito di Monza la Run For Life 2026, migliaia gli iscritti; Autodromo di Monza, 8 marzo, si accendono i motori alla Run for Life; All’Autodromo di Monza torna la Run For Life: sport, inclusione e parità di genere.

Si corre nel circuito di Monza la Run For Life 2026, migliaia gli iscritti??,u000fV?^BY?k?>?$}????u0010J?/R?`?OVu0007#?? [?u0011?t??^_KG?|???W??k?s?5l???u001e??????u0016u001d??b]:u0017?K7?l?? {?s?? ????s??h???s->Ya?? ???? {M_? {??)???*??s?u001a6?Y??4>?\???u001e??|????u000e ... tuttosport.com

run for life ilRunners Desio da record: in 90 alla Run for Life di MonzaI Felini della Brianza contano quasi 250 iscritti. Il prossimo 8 marzo parteciperanno numerosi all'evento di Monza. mbnews.it